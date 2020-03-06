Автор разгромной статьи попал на штраф

Калужанин на своем сайте в Интернете опубликовал разгромную статью о работе больницы в Жуковском районе.

В частности, в ней говорилось о том, что в учреждении нет перевязочных материалов, не хватает лекарств и квалифицированных кадров.

При этом гражданин ссылался на «достоверные источники».

Суд обязал автора опубликовать опровержение, сообщила пресс-служба УФССП в четверг, 5 марта.

В отведенные сроки калужанин новую статью не напечатал, тогда приставы наложили на нарушителя штраф в пять тысяч и предупредили о других возможных последствиях.

После этого автор разместил у себя на сайте требуемое опровержение.

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