Автор разгромной статьи попал на штраф

Калужанин на своем сайте в Интернете опубликовал разгромную статью о работе больницы в Жуковском районе.
В частности, в ней говорилось о том, что в учреждении нет перевязочных материалов, не хватает лекарств и квалифицированных кадров.
При этом гражданин ссылался на «достоверные источники».
Суд обязал автора опубликовать опровержение, сообщила пресс-служба УФССП в четверг, 5 марта.
В отведенные сроки калужанин новую статью не напечатал, тогда приставы наложили на нарушителя штраф в пять тысяч и предупредили о других возможных последствиях.
После этого автор разместил у себя на сайте требуемое опровержение.
Фото: Pixabay.com
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