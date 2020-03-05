Чиновники поселили семью инвалида в нежилое помещение

Инвалид 2 группы обратился к калужскому правозащитнику с просьбой помочь добиться благоустроенного жилья.
Заявитель с семьей получил от чиновников района муниципальное жилье, находящееся на первом и частично в цокольном этажах многоквартирного дома.
Калужский омбудсмен попросил прокуратуру провести проверку, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 5 марта.
Силовики обнаружили в квартире трещины в стенах, стояке канализации и отсутствие газоснабжения.
Кроме того, семье предоставили помещение, которое по документам, на тот момент, числилось «нежилым».
Администрацию района обязали устранить нарушения.
Фото: Pixabay.com.
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