Чиновники поселили семью инвалида в нежилое помещение

Инвалид 2 группы обратился к калужскому правозащитнику с просьбой помочь добиться благоустроенного жилья.

Заявитель с семьей получил от чиновников района муниципальное жилье, находящееся на первом и частично в цокольном этажах многоквартирного дома.

Калужский омбудсмен попросил прокуратуру провести проверку, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 5 марта.

Силовики обнаружили в квартире трещины в стенах, стояке канализации и отсутствие газоснабжения.

Кроме того, семье предоставили помещение, которое по документам, на тот момент, числилось «нежилым».

Администрацию района обязали устранить нарушения.

Фото: Pixabay.com.