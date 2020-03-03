Саперы обезвредили 23 снаряда времен войны

Все опасные находки были успешно обезврежены.

В Юхновском районе в 5 километрах от деревни Александровка обнаружили 10 минометных мин.

В Боровском районе в лесу в 300 метрах от деревни Ильино нашли 9 минометных мин и 3 артиллерийских снаряда.

Саперы МЧС дважды выезжали на ликвидацию снарядов времен ВОВ, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 3 марта.

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