Саперы обезвредили 23 снаряда времен войны

Саперы МЧС дважды выезжали на ликвидацию снарядов времен ВОВ, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 3 марта.
В Боровском районе в лесу в 300 метрах от деревни Ильино нашли 9 минометных мин и 3 артиллерийских снаряда.
В Юхновском районе в 5 километрах от деревни Александровка обнаружили 10 минометных мин.
Все опасные находки были успешно обезврежены.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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