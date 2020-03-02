Полицейские обнаружили «резиновый дом»

31-летняя жительница Жуковского района фиктивно прописала у себя в частном доме десятки человек, - сообщили в понедельник, 2 марта, в областном УМВД. Как выяснили сотрудники полиции, людей она регистрировала, но они в доме не проживали.

Ранее она уже была судима за аналогичные преступления. Теперь опять возбудили уголовное дело.

Девушка подозревается в 29 эпизодах противоправной деятельности.

Расследование продолжается.

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