Жителя Обнинска чуть не застрелил незнакомец, которому он открыл входную дверь

Житель дома по улице Энгельса в Обнинске вызвал полицию, чтобы спастись от постороннего мужчины. Тот постучал к нему в квартиру, а когда молодой человек открыл, наставил на него травматический пистолет и угрожал убийством, сообщили в понедельник, 2 марта, в областном УМВД.

Нападавшим оказался 58-летний местный житель. Он собирался запугать обидчика сестры своей жены, но перепутал адрес. Он не знал в лицо оскорбителя родственницы. Поэтому даже не понял, что пришел не в ту квартиру.

Пистолет у мужчины забрали.

Возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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