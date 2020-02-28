Пьяная драка закончилась убийством

Дзержинский районный суд вынес приговор 35-летнему местному жителю, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Как рассказали в областной прокуратуре, мужчина вместо со своим знакомым распивал спиртное в одном из подъездов. Позже знакомые поссорились и завязалась драка. Злоумышленник избил своего товарища так, что тот скончался от полученных травм.

Обвиняемого приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: pxhere.com.