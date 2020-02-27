Собственник заброшенных полей получил штраф

Специалисты Россельхознадзора обнаружили 28,5 гектар заброшенных полей в районе деревни Исаково Малоярославецкого района.
Вся земля заросла сорной травой, а на участке в 17 квадратных метров и вовсе была организована свалка.
В отношении собственника участков возбудили административное дело и назначили штраф в 20 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 27 февраля.
Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Калужской области.
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