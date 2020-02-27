Чиновник намухлевал с земельными участками на две статьи

Житель наукограда, являясь должностным лицом администрации одного из сельских поселений, провернул мошенническую схему с куплей-продажей пяти земельных участков.

В результате администрации муниципального образования был причинен материальный ущерб на сумму около 5 миллионов рублей, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 27 февраля.

Так же оперативники установили, что подозреваемый пытался провернуть аналогичное жульничество еще с тремя наделами, но не успел.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по двум статьям: «Мошенничество» и « Злоупотребление должностными полномочиями».

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