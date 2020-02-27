Школьники метали гранаты «Плечом к плечу»

В лагере «Белка» прошла военно-тактическая игра «Плечом к плечу».

Более 80 старшеклассников и студентов колледжей и техникумов - это участники профильной смены для городского творческого актива - проверили свою ловкость в состязаниях: метании гранат, стрельбе из пневматической винтовки, сборке-разборке автоматов.

Как рассказали в областном молодежном центре, все команды хорошо справились с предложенными заданиями и продемонстрировали достойные результаты. Но лучшей стала команда 1го отряда – «Алфавит».



Фото: областной молодежный центр.