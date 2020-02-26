Обнинские водители забыли права и страховку

В Обнинске проверили пассажирский транспорт, рассказали в администрации города.

Во время проверки 23 автобусов, обращали внимание не только на технические неисправности.

Два водителя управляли транспортным средством, не имея при себе страхового полиса обязательного страхования.

Один водитель нарушил правила остановки транспортного средства в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов.

Также был выявлен водитель, который вышел в рейс без водительского удостоверения.

Рейды продолжатся в часы пик: утром и вечером.

Фото: администрация Обнинска.