Лучших юных стрелков выберут во время спортивного турнира

Завтра, 27 февраля, на базе Калужского областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ пройдет областной военно-спортивный турнир «Юный стрелок» по стрельбе из пневматической винтовки. Его посвятят Дню Защитника Отечества и 93-й годовщине образования Калужской оборонной организации ДОСААФ России.



Участниками соревнований станут школьники и студенты профессиональных образовательных организаций в возрасте до 18 лет.



Им предстоит показать свои навыки в стрельбе, сборке и разборке автомата Калашникова, а также ответить на вопросы интеллектуальной викторины.

Фото: областной молодежный центр.