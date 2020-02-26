20-летний наркодилер рискует сесть на 20 лет

20-летний обнинец предстанет перед судом как член преступной группы, которая распространяла наркотики.

Как рассказали в калужской областной прокуратуре, неустановленное лицо через мессенджер рассылало обнинцам адреса, где надо было забрать дозу и положить в закладки в Калуге.

Молодому наркоторговцу удалось сбыть 98 граммов наркотического средства, производного от «N-метилэфедрон».

За совершение данного преступления виновному может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Фото: pxhere.com.