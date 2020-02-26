Пропавший спирт нашли по запаху

В Юхновском районе участковому уполномоченному пожаловался местный житель на пропажу четырех пятилитровых канистр со спиртом.

Полицейский проявил смекалку: обошел близлежащие дворы и поинтересовался у жителей деревни, не организовывал ли кто из соседей в последнее время широкое застолье. Выяснилось, что как раз недавно местная жительница закатила пир на весь мир, рассказали в областном УМВД.

Опросить ее сразу было сложно из-за состояния подозреваемой. Протрезвев, женщине придется ответить за кражу.

Фото: pxhere.com.