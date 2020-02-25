Калужанин хранил дома целый ассортимент наркотиков

В Малоярославецком районе полицейские задержали 35-летнего мужчину по подозрению в продаже наркотиков, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 25 февраля.

У подозреваемого изъяли телефон, где нашли координаты закладок.

Из тайников стражи порядка достали 10,04 граммов гашиша и 400 граммов мефедрона.

При обыске дома у гражданина правоохранители обнаружили больше 500 граммов различных наркотиков: каннабис, амфетамин, гашиш и другое психотропное вещество.

По версии оперативников, запрещенные вещества мужчина приобретал через Интернет для перепродажи и личного потребления.

Наркодилеру грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.