22-летний автолюбитель катался по области с купленными правами

22-летний житель Москвы попался на использовании фальшивого водительского удостоверения.
Парня остановили дорожные инспекторы Жиздринского района, которые и заподозрили подделку.
Экспертиза подтвердила, что документ фальшивый, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 25 февраля.
Как пояснил сам правонарушитель, он купил права через интернет за 22 тысячи рублей.
В итоге молодому человеку суд назначил штраф в 30 тысяч рублей.
Фото: Pixabay.com
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