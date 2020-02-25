22-летний автолюбитель катался по области с купленными правами

В итоге молодому человеку суд назначил штраф в 30 тысяч рублей.

Как пояснил сам правонарушитель, он купил права через интернет за 22 тысячи рублей.

Экспертиза подтвердила, что документ фальшивый, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 25 февраля.

Парня остановили дорожные инспекторы Жиздринского района, которые и заподозрили подделку.

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