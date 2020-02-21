20-летний житель Калуги получил 9 лет строгача

Калужский районный суд приговорил 20-летнего жителя Калуги к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 21 февраля.

В июле 2018 года молодой человек выхватил из рук калужанки мобильник, стоимостью 18 тысяч рублей, и убежал.

В сентябре того же года после распития спиртного парень до смерти избил своего знакомого, с которым у него возник конфликт.

Приговор в законную силу не вступил.

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