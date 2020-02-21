Жительница Обнинска попалась на продаже поддельных кроссовок

Стражи порядка возбудили уголовное дело за незаконное использование средств индивидуализации товаров в отношении жительницы Обнинска.
Как установили полицейские, правонарушительница продавала поддельные кроссовки на территории одного из торговых центров наукограда.
Эксперты-криминалисты установили, что 39 пар взрослой и 6 пар детской обуви произведены не на производстве правообладателя, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 21 февраля.
Сумму ущерба оценили более чем в 470 тысяч рублей.
Фото: Pixabay.com
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