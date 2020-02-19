Дорожные полицейские уличили в нарушениях больше 300 пешеходов

За время мероприятия «Внимание! Пешеход!» госавтоинспекторы Калуги выявили 567 нарушений, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 19 февраля.
Из них 234 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, и 333 пешехода нарушили правила дорожного движения.
По статистике каждое третье ДТП с участием прохожих происходит в темное время суток.
В этой связи дорожные полицейские призывают калужан быть предельно внимательными при переходе проезжей части и призывают носить специальные световозвращающие элементы.
Фото: Pixabay.com.
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