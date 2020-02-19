Дорожные полицейские уличили в нарушениях больше 300 пешеходов

За время мероприятия «Внимание! Пешеход!» госавтоинспекторы Калуги выявили 567 нарушений, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 19 февраля.

Из них 234 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, и 333 пешехода нарушили правила дорожного движения.

По статистике каждое третье ДТП с участием прохожих происходит в темное время суток.

В этой связи дорожные полицейские призывают калужан быть предельно внимательными при переходе проезжей части и призывают носить специальные световозвращающие элементы.

Фото: Pixabay.com.