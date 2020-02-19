Молодежь будут зазывать в техникумы конкурсами и олимпиадами

С 12 марта по 23 апреля пройдут предметные олимпиады и конкурсы по специальностям, сообщила пресс-служба Правительства.

Во вторник торжественно открылась выставка работ студентов техникумов и колледжей, где присутствовал замминистра образования.

В Калужской области начались мероприятия, направленные на повышение престижа специальностей среднего профессионального образования.

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