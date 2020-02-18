Парень согласился стать закладчиком, чтобы весело погулять в кафе

Прокуратура Дзержинского района признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении калужанина, который вовлек несовершеннолетнего к совершению особо тяжкого преступления.
Как рассказали в областной прокуратуре, знакомый 17-летнего парня уговорил его прятать наркотики в закладках.
За это он пообещал молодому человеку оплатить отдых в увеселительном заведении.
Несовершеннолетний согласился, а вот его работодатель рискует лишиться свободы на 8 лет.
Фото: pxhere.com.
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