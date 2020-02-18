Калужанка попалась на поддельном штампе в паспорте

В Обнинске сотрудники отдела по вопросам миграции обнаружили в паспорте женщины сомнительный штамп.
Как рассказали в областном УМВД, в оттисках печатей имелись различия по размеру шрифтов.
Документ был отправлен на экспертизу. Исследованием установлено, что в документе были подделаны оттиски штампов о разрешении временного проживания и регистрации по месту жительства.
Фигурантке уголовного дела предстоит объяснить, откуда в ее документе поддельный штамп.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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