Зимний мотокросс в Обнинске посетили более 1 500 человек

За город Обнинск выступили три спортсмена, завоевав две золотые медали, сообщила пресс-служба Администрации наукограда.

В соревнованиях приняли участие 62 спортсмена из пяти областей: Московской, Брянской, Тульской, Калужской и Ярославской.

Мероприятие посетили более 1 500 человек.

В прошедшее воскресенье, 16 февраля, в Обнинске прошел 23-й зимний мотокросс.

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