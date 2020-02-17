Подельники украли запчастей для стиралок на 300 тысяч

Двое жителей Обнинска 30 и 34 лет ночью пробрались на территорию предприятия, расположенного в деревне Добрино Боровского района.
Там подельники насобирали в мешки детали от стиральных машин на сумму более 300 тысяч и вывезли их для последующей продажи.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 17 февраля.
Одного отправили в СИЗО, второго отпустили под подписку о невыезде.
Правонарушителям грозит до 5 лет за кражу.
Фото: Pixabay.com
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