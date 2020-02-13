Калужскому Музею памяти воинов-интернационалистов исполнился год

Год назад в Калуге открылся Музей памяти воинов-интернационалистов.
Он был создан по инициативе Калужского отделения общественной организации инвалидов войны в Афганистане к 30-летию вывода советских войск с территории этой страны.
В экспозициях представлены подлинные вещи калужан, участвовавших в боевых действиях в Лаосе, Вьетнаме, Таджикистане, Чечне и других «горячих точках».
В четверг, 13 февраля, министр внутренней политики и массовых коммуникаций принял участие в мероприятии, посвященном первой годовщине музея, сообщила пресс-служба Правительства.
Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.
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