Трое мужчин вырастили больше 12 килограммов конопли

Трое мужчин попались на хранении конопли.
Как рассказали в областном УМВД, мужчины выращивали растение на приусадебном участке: ухаживали за ним и собирали.
В итоге насобирали около 12300 граммов конопли, что в пересчете на сухое вещество составляет больше двух килограммов каннабиса.
По версии правоохранителей, изъятое наркотическое средство хранилось без цели сбыта.
Точку в деле поставит суд.
Фото: pxhere.com.
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