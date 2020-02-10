Трое мужчин вырастили больше 12 килограммов конопли

Трое мужчин попались на хранении конопли.

Как рассказали в областном УМВД, мужчины выращивали растение на приусадебном участке: ухаживали за ним и собирали.

В итоге насобирали около 12300 граммов конопли, что в пересчете на сухое вещество составляет больше двух килограммов каннабиса.

По версии правоохранителей, изъятое наркотическое средство хранилось без цели сбыта.

Точку в деле поставит суд.

Фото: pxhere.com.