Инспекторы выписали штрафы на 2 миллиона рублей за брошенные поля

Инспекторы наложили 45 административных штрафов на общую сумму 2 миллиона 219 тысяч рублей, из них взыскано - 1 миллион 30 тысяч.

Всего выявлено 120 правонарушений на площади 3 900 гектаров, составлено 45 протоколов, выдано 13 предписаний, сообщила пресс-служба ведомства.

Областной Россельхознадор подвел итоги своей работы по выявлению нарушений земельного законодательства за прошедший год.

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