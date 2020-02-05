Министерский начальник и экогерой области провели открытый урок

В среду, 5 февраля, начальник отдела охраны и защиты леса минприроды и экогерой области – Выхухоль провели открытый урок для учеников экологического класса калужской школы № 26, сообщила пресс-служба ведомства.

Чиновник рассказала школьникам о противопожарной безопасности в лесах и продемонстрировала оборудование настоящего лесного пожарного.

Также вместе они разобрали виды болезней леса на наглядных примерах.

Фото: пресс-служба минприроды и экологии Калужской области.