Министерский начальник и экогерой области провели открытый урок

В среду, 5 февраля, начальник отдела охраны и защиты леса минприроды и экогерой области – Выхухоль провели открытый урок для учеников экологического класса калужской школы № 26, сообщила пресс-служба ведомства.
Чиновник рассказала школьникам о противопожарной безопасности в лесах и продемонстрировала оборудование настоящего лесного пожарного.
Также вместе они разобрали виды болезней леса на наглядных примерах.
Фото: пресс-служба минприроды и экологии Калужской области.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!