Молодой убийца пытался смягчить приговор

Ранее мы писали о том, что 20-летний юноша был признан виновным в изнасиловании и убийстве 72-летней пенсионерки.

Ему дали 18 лет колонии строгого режима.

Молодой человек с таким приговором не согласился и подал апелляции.

В жалобах осужденный и его адвокат указывали на необоснованность осуждения и причастность к убийству женщины других лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 3 февраля.

Однако Калужский областной суд принял сторону гособвинителя и оставил приговор без изменений.

Фото: Pixabay.com.