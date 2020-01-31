Сотрудник фирмы попал на 50 тысяч за сорняки на поле

Прокуратура Дзержинского района совместно со специалистами Россельхознадзора обнаружила 165 гектар неиспользуемых сельхозземель около деревень Звизжи и Кольцово.
Поля заросли кустарником и сорняками. Выяснилось, что владельцем участков является коммерческая организация.
В отношении должностного лица возбудили административное дело и назначили штраф в 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Управления в пятницу, 31 января.
Фото: Pixabay.com
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