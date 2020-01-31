Лесники пытались скрыть незаконную рубку на 22 миллиона

В Износковском районе незаконно вырубили более 600 лесных деревьев на сумму в 22 миллиона рублей.

Лесничий и директор лесничества, чтобы скрыть этот факт перед вышестоящим руководством, подписали 21 фиктивный договор.

По фальшивым документам лесные насаждения были предоставлены под нужды местных жителей.

Силовики при проверке вскрыли обман.

Суд назначил бывшему директору штраф в 30 тысяч и лишил права занимать определенные должности, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 31 января.

Бывшему участковому лесничему, с учетом имеющейся судимости, назначили 1 год и 3 месяца исправительных работ.

По факту незаконной рубки возбудили уголовное дело.

Фото: Pixabay.com