Покупатель нагрел продавца на 700 тысяч

Обнинская фирма заключила с оптовым покупателем договор по поставке мясной продукции.
Клиенту отгрузили товар на 736 тысяч под договоренность оплатить поставку на следующий день.
Однако покупатель денег так и не заплатил и пропал со связи.
Обнинцы обратились в полицию.
Стражи порядка выяснили, что директором недобросовестной компании является 61-летний ранее судимый житель Москвы.
В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 31 января.
Фото: Pixabay.com
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