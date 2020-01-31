Покупатель нагрел продавца на 700 тысяч

Обнинская фирма заключила с оптовым покупателем договор по поставке мясной продукции.

Клиенту отгрузили товар на 736 тысяч под договоренность оплатить поставку на следующий день.

Однако покупатель денег так и не заплатил и пропал со связи.

Обнинцы обратились в полицию.

Стражи порядка выяснили, что директором недобросовестной компании является 61-летний ранее судимый житель Москвы.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 31 января.

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