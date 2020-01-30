Дырявый линолеум в школах не понравился прокурорам

Прокуратурай Мещовского района нашла множество нарушений в нескольких образовательных учреждениях.

В спортивных залах были повреждены гимнастические маты, в раздевалках отсутствовали шкафы для вещей, полы имели щели, а в кабинетах-дырявый линолеум.

Также в классных журналах учеников 1-10 классов не внесены сведения о группе здоровья, физкультурной группе обучающихся, рассказали в областной прокуратуре

Директорам школ внесены представления, 3 человека привлечены к дисциплинарной ответственности.

Выявленные нарушения устранены.

Фото: pxhere.com.