Дырявый линолеум в школах не понравился прокурорам

Прокуратурай Мещовского района нашла множество нарушений в нескольких образовательных учреждениях.
В спортивных залах были повреждены гимнастические маты, в раздевалках отсутствовали шкафы для вещей, полы имели щели, а в кабинетах-дырявый линолеум.
Также в классных журналах учеников 1-10 классов не внесены сведения о группе здоровья, физкультурной группе обучающихся, рассказали в областной прокуратуре
Директорам школ внесены представления, 3 человека привлечены к дисциплинарной ответственности.
Выявленные нарушения устранены.
Фото: pxhere.com.
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