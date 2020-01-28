Водителю перевернувшегося автобуса грозит 2 года

Как мы уже сообщали ранее, в субботу, 25 января, автобус, направлявшийся с паломниками из Козельска в Московскую область, съехал в кювет и опрокинулся набок на 11 километре трассы «Калуга – Орел».

В результате два пассажира были госпитализированы.

Прокуратура Перемышльского района, где случилась авария, признала законным возбуждение уголовного дела в отношении водителя, сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Фото: Pixabay.com.