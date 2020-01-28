Мужчине грозит 2 года тюрьмы за срубленные березы

Боровская полиция возбудила уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Подмосковья за незаконную рубку деревьев, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 28 января.
По версии правоохранителей, мужчина срубил березы, находящиеся на территории лесничества вблизи дачных участков.
Специалисты оценили ущерб в 46 тысяч рублей.
На время расследования правонарушитель находится под подпиской о невыезде. Гражданину грозит до 2 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay.com
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