В наукограде открылся кабинет неотложной помощи

В обнинской поликлинике №1 на Ленина, 85 открылся кабинет неотложной помощи.

Туда могут обратиться пациенты с острой болью, высокой температурой и для консультации со специалистом.

В кабинете можно измерить давление, пульс, уровень сахара. Есть дефибриллятор, аппарат ЭКГ, небулайзер, рассказали в администрации наукограда.

Таким образом, кабинет частично разгрузит службу скорой помощи Клинической больницы №8.

Также в кабинете неотложной помощи могут открыть больничный на срок до 5 дней.



Фото: администрация Обнинска.