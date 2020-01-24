В наукограде открылся кабинет неотложной помощи

В обнинской поликлинике №1 на Ленина, 85 открылся кабинет неотложной помощи.
Туда могут обратиться пациенты с острой болью, высокой температурой и для консультации со специалистом.
В кабинете можно измерить давление, пульс, уровень сахара. Есть дефибриллятор, аппарат ЭКГ, небулайзер, рассказали в администрации наукограда.
Таким образом, кабинет частично разгрузит службу скорой помощи Клинической больницы №8.
Также в кабинете неотложной помощи могут открыть больничный на срок до 5 дней.
Фото: администрация Обнинска.
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