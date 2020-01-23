Пешеходов просят стать заметнее

Автоинспекторы еще раз обратились к пешеходам с напоминанием об использовании световозвращающих элементов в одежде.

Только за прошедшие сутки на территории области совершено 2 ДТП с участием пешеходов, один человек получил тяжелые травмы, один погиб.

74-летняя пенсионерка в Тарусском районе попала под колеса в темное время суток: водитель попросту ее не заметил.

За несоблюдение этого пункта ПДД, который касается использования светоотражателей, грозит штраф- в размере 500 рублей, напомнили в областной ГИБДД.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.