Пешеходов просят стать заметнее

Автоинспекторы еще раз обратились к пешеходам с напоминанием об использовании световозвращающих элементов в одежде.
Только за прошедшие сутки на территории области совершено 2 ДТП с участием пешеходов, один человек получил тяжелые травмы, один погиб.
74-летняя пенсионерка в Тарусском районе попала под колеса в темное время суток: водитель попросту ее не заметил.
За несоблюдение этого пункта ПДД, который касается использования светоотражателей, грозит штраф- в размере 500 рублей, напомнили в областной ГИБДД.
Фото: УГИБДД России по Калужской области.
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