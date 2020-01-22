Чиновников через суд обязали отремонтировать дорогу

Сотрудники прокуратуры Перемышльского района совместно со специалистами УИГИБДД проверили состояние автодороги «Голодское-Суворов-Одоев-д.Мехово».

Проверкой было установлено, что состояние полотна дороги не соответствует требованиям законодательства, что влияет на безопасность дорожного движения, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 22 января.

Суд обязал администрации села Корекозево и Перемышльского района провести ремонт автомобильной дороги и обеспечить ее освещение.

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