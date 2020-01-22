Молодые мужчины потеряли больше 40 тысяч, поверив мошенникам

В рамках акции «Внимание! Мошенники!» полиция продолжает информировать калужан о случаях краж с банковских карт и мошенничестве.
Жертвами преступников стали 56-летняя жительница наукограда и 22-летний молодой человек из Воротынска.
Потерпевшие, проведя нехитрые манипуляции под диктовку неизвестных лиц, лишились 40 тысяч и 30 тысяч рублей, соответственно, сообщила пресс-служба МВД в среду, 22 января.
Молодой мужчина, проживающий в Обнинске, получил от своей знакомой в соцсети сообщение с просьбой о помощи деньгами и перевел на указанные реквизиты 12 тысяч.
Позже выяснилось, что страничка девушки была взломана и деньги ушли на счет жулика.
Фото: Pixabay.com.
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