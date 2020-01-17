Калужане смогут пожаловаться на молоко

В региональном Управлении Роспотребнадзора с 20 января по 3 февраля начнет работу «горячая линия» по качеству и безопасности молочной продукции и срокам годности.

Можно будет получить консультацию специалистов по действующим требованиям к молочным продуктам, узнать, куда писать обращения в случае обнаружения некачественных товаров, порядок рассмотрения обращений в случае приобретения продуктов с истекшим сроком годности.

Звонить можно по телефонам: (4842) 55-46-92, (4842) 55-10-44 с 10-00 до 16-30, перерыв с 12-00 до 12-45.

Фото: pixnio.com.