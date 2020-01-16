Купить шкуру снежного барса через Интернет теперь нельзя

Кировская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет выявила факты незаконного оборота частей особо ценных диких животных, занесённых в Красную книгу..

Установлено, что на четырех сайтах предлагалось приобрести шкуру снежного барса.

За незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу, предусмотрена уголовная и административная ответственности.

В Кировский районный суд обратились прокуроры, чтобы исключить доступ к подобным сайтам интернет-пользователей.

Решением суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме,сейчас оно направлено в региональное Управление Роскомнадзора.

Фото: прокуратура Калужской области.