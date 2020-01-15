За убийство собаки придется ответить в суде

Людиновской городской прокуратурой проведена проверка по факту размещенных в СМИ сведений о причинении смерти бездомным собакам на территории Людиново.

Установлено, что 6 января неизвестный разжег костер под бетонной плитой, где находилась бездомная собака, которая умерла от удушья угарным газом.

По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

За совершение преступления виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Фото: pxhere.com.