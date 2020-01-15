Волонтеров приглашают поработать в «Калужских засеках»

Заповедник «Калужские засеки» приглашает волонтеров расчистить тропы «Ягодная» и «Засечный лес», установить пограничные аншлаги, разобрать старые вольеры и отремонтировать дороги на туристическом маршруте «Зубрятник».

Все программы рассчитаны на три дня, на 10-12 человек. Заповедник организует проживание в гостевом домике на 5-6 человек, или в 2-3 местных палатках.

Желающим принять участие в запланированных волонтерских проектах необходимо записываться заранее. Заявки или вопросы для получения дополнительной информации направлять на электронные адреса, которые можно найти на сайте ведомства.

Фото:pexels.com