Подвыпивший приятель умыкнул у друга гитару

В Боровском районе двое приятелей выпивали в гараже. После застолья выяснилось, что пропала гитара иностранного производства, которая принадлежала одному из товарищей.

Молодой человек обратился в полицию. Сумму ущерба он оценил в 13 тысяч.

Стражи порядка установили, что к краже может быть причастен знакомый потерпевшего, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 14 января.

В ходе следствия полицейские изъяли похищенный инструмент и вернули владельцу.

29-летнему мужчине грозит до 2 лет тюрьмы за кражу.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.