Подвыпивший приятель умыкнул у друга гитару

В Боровском районе двое приятелей выпивали в гараже. После застолья выяснилось, что пропала гитара иностранного производства, которая принадлежала одному из товарищей.
Молодой человек обратился в полицию. Сумму ущерба он оценил в 13 тысяч.
Стражи порядка установили, что к краже может быть причастен знакомый потерпевшего, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 14 января.
В ходе следствия полицейские изъяли похищенный инструмент и вернули владельцу.
29-летнему мужчине грозит до 2 лет тюрьмы за кражу.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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