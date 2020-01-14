Калужские эксперты раскритиковали проект закона о бытовом насилии

На днях в Общественной Палате Калужской области обсудили проект ФЗ «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации».

В обсуждении принял участие калужский омбудсмен. Он отметил, что давно не видел столь сырого законопроекта.

«Под основное понятие (ст. 2) «семейно-бытовое насилие» можно подвести всё, что угодно!» - высказал свое экспертное мнение правозащитник.

Встречаются в проекте и дивные юридические перлы (ст. 24, 25): «Защитным юридическим предписанием нарушителю может быть запрещено: …1) совершать семейно-бытовое насилие», сообщается в пресс-релизе.

По итогам обсуждений калужские эксперты дали отрицательную оценку законопроекту в данном виде.

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