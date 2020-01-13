Кондровчанин накопил долгов за «коммуналку»

Житель Кондрово задолжал за оплату коммунальных услуг 21 тысячу рублей.

Так как должник не пытался погасить задолженность, судебные приставы предупредили его о возможном аресте счетов в банках. Один из которых, к слову, был кредитным.

Чтобы не получить проблем ещё и со своим кредитом, кондровчанин выплатил всю сумму, воспользовавашись сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте региональной УФССП.