22-летнего парня обвиняют в распространении наркотиков

22-летний житель Сухиничского района летом обнаружил дикорастущую коноплю.
Молодой человек сорвал листья растения, высушил, измельчил и принес в компанию друзей.
Там коробок с 1,38 граммами «травки» правонарушитель передал приятелю.
Данный факт был выявлен и задокументирован сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 10 января.
В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт растений и их частей, содержащих наркотические вещества».
Молодому мужчине грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay.com.
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