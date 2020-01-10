22-летнего парня обвиняют в распространении наркотиков

22-летний житель Сухиничского района летом обнаружил дикорастущую коноплю.

Молодой человек сорвал листья растения, высушил, измельчил и принес в компанию друзей.

Там коробок с 1,38 граммами «травки» правонарушитель передал приятелю.

Данный факт был выявлен и задокументирован сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 10 января.

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт растений и их частей, содержащих наркотические вещества».

Молодому мужчине грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com.