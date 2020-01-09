Испугавшись потери гаража, мужчина заплатил алименты

Житель Дзержинского района задолжал собственной дочери, недобросоветсно исполняя родительские обязанности. В итоге мужчина накопил долг по алиментам в 213 тысяч рублей.

В рамках принудительного исполнения калужские судебные приставы обратили взыскание на земельный участок и гараж, находящиеся в собственности горе-отца.

И только после этого мужчина полностью погасил свой долг по алиментам, а также оплатил почти 13 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение долговых обязательств.

В настоящий момент исполнительные документы направлены по его месту работы, и алименты удерживаются из его заработной платы.