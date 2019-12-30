ОМОН принял присягу у школьников

Самой запоминающейся для экскурсантов стала выставка боевого оружия и специальной техники.

Школьникам рассказали об истории образования и специфики работы подразделения ОМОН.

После торжественной церемонии присяги для ребят устроили экскурсию по отряду.

На базе ОМОН Управления Росгвардии офицеры спецподразделения приняли присягу у учеников подшефной школы №31, вступивших в военно-патриотический клуб «Ночные снайперы» Российского движения школьников.

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