ОМОН принял присягу у школьников

На базе ОМОН Управления Росгвардии офицеры спецподразделения приняли присягу у учеников подшефной школы №31, вступивших в военно-патриотический клуб «Ночные снайперы» Российского движения школьников.
После торжественной церемонии присяги для ребят устроили экскурсию по отряду.
Школьникам рассказали об истории образования и специфики работы подразделения ОМОН.
Самой запоминающейся для экскурсантов стала выставка боевого оружия и специальной техники.
Фото: Росгвардия Калужской области.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!