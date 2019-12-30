Пенсионеры обокрали гараж

Житель Козельского района обратисля в полицию с заявлением о краже: неизвестные обчистили его гараж.
Как сообщили в региональном УМВД, выйти на след подозреваемых удалось оперативно: очевидцы видели неподалеку от гаража подозрительный автомобиль и записали его номер.
Полицейские задержали двух пенсионеров, которые признались, что занимались сбором металлолома, поэтому и прихватили все, что плохо лежало.
Теперь им грозит до пяти лет тюрьмы.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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