Министр экологии проверила работу очистных сооружений в Ермолино

25 декабря, в среду, по обращениям граждан, делегация минприроды области выехала в Боровский район, сообщила пресс-служба ведомства.

Чиновники осмотрели очистные сооружения в Ермолино и выяснили, с каких предприятий поступает наибольший объем стоков.

В результате, было решено наиболее крупных абонентов собрать в администрации района, чтобы разработать меры к предотвращению загрязнения Протвы.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области